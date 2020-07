Calciomercato Inter, si pesca in casa Cagliari

Il calciomercato Inter continua a tenere banco anche in questo difficile finale di stagione per la squadra nerazzurra. Marotta ha già messo a segno il primo colpo in vista della prossima stagione, pagando 40 milioni al Real Madrid per assicurarsi le prestazioni di Achraf Hakimi. Il marocchino non sarà il solo rinforzo in vista del prossimo anno, dal momento che l’Inter sembra intenzionata a pescare in casa Cagliari per arricchire il proprio parco giocatori.

Alla dirigenza nerazzurra interesserebbero soprattutto i profili di Nandez e Cragno, giocatori che si stanno rivelando fondamentali in questo finale di stagione. A scriverlo è “La Nuova Sardegna”, giornale vicino alle vicende rossoblù, che parla della sinergia di mercato tra il club meneghino e quello gestito da Giulini.

Calciomercato Inter, Nandez e Cragno per Conte: c’entra Nainggolan?

Non bisogna dimenticare infatti che la scorsa estate Cagliari ed Inter hanno dato vita a diverse operazioni di mercato: non solo l’approdo di Barella in nerazzurro per circa 40 milioni, ma anche Nainggolan che ha percorso la tratta inversa arrivando a Cagliari in prestito secco. Il ritorno del ninja è stata l’operazione più importante del mercato cagliaritano, e il belga ha ritrovato in Sardegna forma e condizione: sei gol e altrettanti assist in campionato hanno fatto diventare Nainggolan uno dei pilastri del gioco del Cagliari. Il belga però, si è trasferito in Sardegna con la formula del prestito secco e, fino a pochi giorni fa, sembrava certo un suo ritorno all’Inter a fine stagione.

Ora, l‘interesse nerazzurro per Nandez e Cragno, se confermato, potrebbe cambiare le carte in tavola: i due giovani calciatori potrebbero approdare in maglia nerazzurra proprio per il cartellino di Nainggolan più un leggero conguaglio a favore della squadra sarda, che quindi potrebbe continuare a contare sull’apporto del proprio leader. Il calciomercato Inter è già entrato nel vivo e si avvia a dare vita ad una nuova estate scoppiettante.