Dichiarazioni di Bartomeu:”Lautaro anche senza clausola”

Le dichiarazioni di Bartomeu arrivano a rendere chiare quelle che sono le intenzioni del club blaugrana in merito al giocatore argentino Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro non sta sicuramente vivendo un momento felice complice, anche, il rigore sbagliato contro il Bologna, domenica, che l’hanno di fatto posto nell’occhio del ciclone della crisi nerazzurra. La speranza dei tifosi nerazzurri è quella che il Toro possa ritrovarsi in questo finale di stagione per confermare il posto Champions e provare a vincere l’Europa League, poi si vedrà.

Dichiarazioni di Bartomeu:”Non abbiamo una data per gli acquisti”

Già, poi si vedrà. Come è oramai noto a tutti, alle 24 di oggi scadrà la clausola da 111 milioni che l’Inter ha posto nel contratto di Lautaro Martinez. Le difficoltà economiche del Barcellona lasciavano presupporre che, dopo questa data, lo spauracchio per l’Inter fosse finito, ma il Presidente Bartomeu, intervistato dalla radio catalana, Rac 1, non sembra dello stesso avviso. A specifica domanda, infatti, su Lautaro e sul tentativo d’acquisto da parte del Barcellona, il presidente blaugrana ha dichiarato:”Non abbiamo una data segnata sul calendario che ci indichi quando devono avvenire gli acquisti.” Queste dichiarazioni di Bartomeu lasciano intendere che nonostanze la scadenza di oggi, il Barcellona non mollerà nell’interesse a Lautaro Martinez. Quali scenari dunque potranno aprirsi? L’Inter, dal canto suo, avrà tutto l’interesse a trattenere il campione nonostante questo momento di difficoltà, di conseguenza la strada che porta al campione argentino si complicherà per i potenziali acquirenti. Sicuramente la società di via della Liberazione proporrà agli agenti del giocatore un rinnovo con adeguamento e, arrivati a quel punto, sarà la volontà del giocatore ad arbitrare la contesa tra Inter e Barcellona. In caso di cessione, però, è lecito presupporre che il prezzo sarà più alto rispetto ai 111 milioni della clausola e crediamo che a Barcellona questo lo sappiano indipendentemente dalle dichiarazioni di Bartomeu che non mettono fine alla telenovela Lautaro Martinez.