Douglas Costa al Barcellona? Alla Juve arriva…

Le vie del calciomercato, è risaputo, sono infinite, al pari di quelle che talvolta collegano, quasi inconsapevolmente, due diverse società calcistiche. Potrebbe essere il caso di Juventus e Barcellona, che nelle scorse settimane hanno dato vita e finalizzato una complessa operazione che ha portato in Catalogna il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic e, parallelamente, all’ombra della Mole Antonelliana il nazionale brasiliano Arthur. Uno scambio che ha fatto letteralmente il giro del pianeta, ripreso dai principali mass media; tuttavia, potrebbe essere stato soltanto il naturale preludio a un affare ancor più importante, ancor più roboante, in grado di stravolgere i due rispettivi 11 titolari.

Douglas Costa in Catalogna? A Torino sbarca…

A riportare l’indiscrezione sulle colonne della sua edizione odierna è la testata giornalistica “Don Balon”, secondo cui Douglas Costa sarebbe finito nelle mire di mercato dei catalani. La duttilità, la velocità, il dribbling e la fantasia del numero 11 verdeoro, d’altro canto, non possono che entusiasmare i più grandi club d’Europa (e non solo), ma chiaramente la Juventus è pronta a fare muro, a meno che non ottenga la cifra richiesta o il cartellino di un top player in grado di rimpiazzare qualitativamente Douglas Costa all’interno della rosa bianconera. Ecco dunque che il nome giusto parrebbe essere quello del transalpino Antoine Griezmann, il cui rapporto con il tecnico del Barcellona, Setien, è a dir poco complicato. Se son rose…