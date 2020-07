Fiorentina, idea incredibile per la panchina: c’è il si del tecnico

La Fiorentina è stata una delle squadre che ha deluso le aspettative in questa stagione. I viola erano partiti per puntare ad un piazzamento europeo e, invece, hanno raggiunto la matematica salvezza solo nelle ultime giornate. Un rendimento che ha portato all’esonero di Montella a dicembre e all’arrivo di Beppe Iachini. Con il nuovo tecnico, però, dopo un buon inizio ci sono stati i soliti alti e bassi, influenzati anche dal grave infortunio subito da Frank Ribery. Per questo motivo il patron, Rocco Commisso, si prepara ad una piccola rivoluzione per fare quel salto di qualità che è mancato quest’anno.

La permanenza di Iachini sembra da escludere visto che la Fiorentina si sta guardando intorno. Nelle ultime ore sembrano esserci stati passi avanti importanti per Marco Giampaolo. La società toscana ha avuto più di qualche contatto per l’ex allenatore di Sampdoria e Milan che, dal suo canto, nonostante i tanti club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti (su tutti Torino e Cagliari), avrebbe avanzato la propria preferenza proprio verso i viola. Quello di Giampaolo non è l’unico nome sul taccuino di Commisso, che dovrà sciogliere il ballottaggio tra l’ex allenatore del Milan e Eusebio Di Francesco, autore anche lui di un’annata negativa che ha portato al divorzio dopo pochi mesi con la Sampdoria.