Gotze-Fiorentina, il tedesco in orbita viola secondo la Bild

Quale sarà il futuro di Mario Gotze? Il centrocampista offensivo classe 1992 e campione del mondo con la Germania nel 2014 non resterà quasi certamente in Bundesliga. Il ragazzo ha bisogno di nuovi stimoli, vuole cambiare aria dopo il suo ritorno fallimentare nel Borussia Dortmund e il campionato tedesco non sembra essere nei suoi piani. Il vero Gotze diciamoci la verità, è sparito da diverso tempo, precisamente dalla finale dei Mondiali 2014 dove castigò l’Argentina di Messi ai supplementari.

Da lì in poi, solo delusioni tra Bayern Monaco e Dortmund. Le sue qualità non si discutono e per lui è arrivato il momento della rinascita. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il 28enne sarebbe entrato in orbita Fiorentina per la prossima stagione. Commisso vuole portare a Firenze grossi nomi in grado di infiammare la platea viola e lui sembrerebbe l’uomo adatto. Almeno sulla carta.

Quel precedente con Mario Gomez…

La Fiorentina prima di procedere con eventuali trattative, vuole verificare le condizioni psico/fisiche del ragazzo, il tutto per evitare un altro caso Mario Gomez. Infatti, il centravanti tedesco passo dal Bayern ai viola e venne accolto dalla piazza con tanto entusiasmo. Le sue prestazioni furono altalenanti, caratterizzate da qualche gol e tanti infortuni. La dirigenza dunque vuole vederci chiaro prima di formulare un contratto allo svincolato Gotze. Gomez arrivò per 21 milioni in ogni caso, ma l’ex Dortmund pretenderà un contratto di rilievo e i dubbi della dirigenza – e tifoseria – sono assolutamente leciti. Gotze avrà davvero voglia di rimettersi in gioco?