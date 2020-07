Inter, dopo Hakimi vicino il secondo colpo: affare da 35 milioni

L’Inter è sicuramente quella più attiva sul mercato in queste settimane. I nerazzurri hanno già annunciato il primo colpo con l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Ma non è finita qui visto che il club nerazzurro sarebbe vicino a chiudere anche il secondo colpo. Mentre la squadra si prepara al big match contro il Napoli, in programma martedì sera, alle ore 21:45, decisivo per la corsa scudetto, dunque, Ausilio e Marotta sono pronti a regalare un nuovo rinforzo al loro allenatore, Antonio Conte.

Secondo colpo – L’Inter avrebbe trovato l’intesa definitiva per l’acquisto di Sandro Tonali. I nerazurri sarebbero vicini all’annuncio, che potrebbe arrivare già settimana prossima, al termine del campionato. Al Brescia dovrebbero andare 35 milioni di euro, bonus compresi. Bisognerà vedere la formula del trasferimento, perché non è escluso un passaggio alla Barella, cioè in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Conte che avrebbe dato l’ok al suo acquisto ai propri dirigenti ma ad una sola condizione. L’allenatore, infatti, ha chiesto che venga fatto un altro acquisto di rilievo in mezzo al campo, che possa portare anche esperienza internazionale. In questo senso sono sempre vive le ipotesi che portano a Kanté e Vidal, mentre Marotta ha già spento la suggestione Leo Messi, additandola come Fantacalcio.