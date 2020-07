Inter, Moratti fa sognare i tifosi: ‘Messi? Più facile firmare il contratto per un motivo’

Negli ultimi giorni il nome di Leo Messi è stato accostato all’Inter. Il fuoriclasse argentino non sta attraversando un buon momento e il rapporto con il Barcellona sembra essere ai minimi storici. I risultati in campo non aiutano, visto che i blaugrana hanno perso il titolo in volata con il Real Madrid. Sabato 8 agosto ci sarà il ritorno degli ottavi contro il Napoli e l’eliminazione potrebbe aprire scenari inaspettati. I nerazzurri sono in agguato e PPTV, la tv di Suning, non fa altro che gettare benzina sul fuoco delle speranze dei tifosi di vedere la Pulce con la maglia numero 10 dell’Inter. L’emittente del colosso di Nanchino, infatti, ha presentato la sfida di questa sera contro il Napoli proprio con Messi sullo sfondo del Duomo. Immagine modificata subito dopo, lasciando la sagoma della Pulce ma togliendo nome e numero, lasciando spazio all’immaginazione.

Le parole di Moratti – L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato parole importanti sulla pista che porta a Leo Messi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dopo che già lui provò a portarlo a Milano nei primi anni della carriera del fuoriclasse argentino, nel 2006: “Il padre ha preso casa vicino la sede dell’Inter, quindi magari sarà più facile andare a firmare il contratto. Magari venisse, alle volte i sogni si avverano”.