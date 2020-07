Juric in pole per la panchina della Fiorentina: il tecnico del Verona seguito dai viola

Sono tanti i nomi che gravitano in casa Fiorentina se si parla del nuovo allenatore per la prossima stagione. Le prestazioni deludenti di queste ultime settimane, non spingeranno di certo la dirigenza a rinnovare con Giuseppe Iachini, dunque è normale il ballottaggio-tecnico per l’anno che verrà. Sembra che ogni giorno esca fuori un nome nuovo e in questi ultimi giorni, quello di Daniele De Rossi pareva addirittura il più accreditato.

In realtà, i viola hanno sempre avuto un pallino fisso: Ivan Juric. Il tecnico croato è sempre piaciuto molto alla dirigenza toscana e secondo Il Corriere Fiorentino, l’allenatore veronese è in cima alla lista. L’obiettivo di Pradè e Barone è quello di convincere Juric a lasciare Verona per sposare il nuovo e ambizioso progetto della Fiorentina. Dunque nelle prossime ore, i contatti con l’entourage del croato potrebbero davvero intensificarsi. E le alternative? Sempre le stesse, ovvero i vari Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi, Liverani e De Zerbi. Questi sono gli allenatori finiti nel mirino dei viola in questi ultimi mesi e che potrebbero davvero approdare in panchina la prossima stagione.

Juric riprende quota ma nulla è da escludere. Ora la Fiorentina dovrà pensare a concludere questa difficile stagione, dove la classifica comincia a farsi pericolosa. Poi sarà il tempo dei bilanci per Commisso.