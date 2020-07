Juventus: Paganini: “Griezmann offerto ai bianconeri”

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona e della nazionale francese, classe ’91, sembra sempre più distante dalla squadra Catalana. Come infatti è sottolineato dai media spagnoli, il matrimonio tra Barça e Griezmann sembra essere arrivato al capolinea, nonostante fosse la prima stagione tra le fila dei catalani, con 43 partite giocare e 14 gol. Infatti i rapporti tra il giocatore e l’allenatore Quique Setien non sembrano essere dei migliori, come dimostrato anche nella sfida con l’Atletico Madrid, ex squadra de “Le Petit Diable“, dove il francese è stato schierato solamente nei minuti di recupero della sfida tra i due club terminata per 2-2. Incredulità tra gli addetti ai lavori, tra cui anche da parte di Simeone che ha commentato con due semplici parole: “Senza parole“, ai microfoni di Movistar+. L’addio ormai sembra sempre più scontato, con Griezmann che potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale, ma attenzione all’asse Barcellona-Torino nata dopo l’affare Pjanic-Arthur.

Griezmann proposto alla Juventus

Iniziano a girare numerosi rumors di calciomercato intorno a Griezmann, che interessano anche la Juventus. Sì, perché secondo le ultime notizie di mercato, sembra che la società Juventus e il Barcellona stiano per intavolare una trattativa per un altro scambio di giocatori, come fatto già per Pjanic-Arthur, ovvero Griezmann alla Vecchia Signora, mentre Douglas Costa e Rabiot alla corte dei catalani.

Affare che è stato confermato anche dal giornalista di Rai Sport Paolo Paganini che sul suo profilo Twitter ha così scritto: “Buongiorno. Il Barcellona vuole piazzare Griezmann, il nodo però è l’ingaggio. Lo ha proposto al PSG per Neymar, all’Inter per Lautaro Martinez e ora sta parlando con la Juventus, con Douglas Costa e Rabiot che interessano al Barça“.

Vedremo quanto di vero c’è in questa notizia di mercato che ha del clamoroso e smuoverebbe gli equilibri delle squadre europee, dopo la pandemia da Coronavirus che ha fermato il mondo intero.