Juventus, sfuma il primo obiettivo di mercato: vicino al Manchester United

La Juventus sta provando a muoversi sul mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. I bianconeri devono ritoccare la squadra visto che in questa stagione, pur avendo vinto il titolo, ha mostrato alcune carenze importanti. Un rinforzo arriverà sicuramente nel reparto avanzato, dove non possono bastare i soli Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Lascerà, invece, molto probabilmente Gonzalo Higuain, che non ha convinto e non è esclusa l’ipotesi rescissione di contratto, ad un anno dalla scadenza, vista la mancanza di offerte pervenute in questi mesi.

Obiettivo sfumato – Juventus che rischia di vedere sfumato il primo obiettivo di mercato. I bianconeri, infatti, avevano messo gli occhi sull’attaccante messicano del Wolverhampton, Raul Jimenez. In questa stagione il classe 1991 ha messo a segno 17 reti e collezionato sei assist in trentotto presenze in Premier League, a fronte di tre reti e tre assist in sette presenze in Europa League. La Juve fino a ieri era data in pole position e, invece, nelle ultime ore sembra esserci stato l’inserimento del Manchester United, balzato in pole position. Gli Wolves potrebbero a breve annunciare l’arrivo di Paulinho dallo Sporting Braga, che libererebbe il giocatore per il suo arrivo tra i Red Devils.