Kante obiettivo Inter: Conte vuole portare il francese in nerazzurro

La vittoria interna con il Torino ha rinvigorito un po’ l‘ambiente Inter, reduce da prestazioni abbastanza deludenti. La società farà di tutto nei prossimi mesi per allestire una squadra importante, accontentando così il tecnico Antonio Conte in vista della prossima stagione. Serve un leader a centrocampo, un calciatore tatticamente decisivo, esperto e dalla personalità trascinante. Possibilmente che non sia troppo avanti con gli anni. Il profilo giusto sembra essere quello di N‘Golo Kante del Chelsea, considerato da molti come il miglior mediano al mondo.

Kante è un pupillo di Conte, che lo volle al Chelsea nel 2016 prelevandolo dal Leicester campione d’Inghilterra. Il transalpino campione del mondo 2018 farebbe fare il tanto agognato salto di qualità all’Inter a centrocampo, essendo dotato di buoni piedi, visione di gioco eccellente e capacità tattiche incredibili. Bravo in fase di costruzione, Kante è tremendamente efficace anche in fase d’interdizione. Punto forte del ragazzo, abilissimo nei contrasti – sempre puliti – che permettono alla squadra di trasformare l’azione da difensiva in offensiva con estrema facilità.

Il giocatore ha ancora davanti a se tanti anni di carriera e secondo Il Corriere dello Sport, l’Inter penserebbe seriamente a lui per accontentare Conte. Non sarà però facile strapparlo al Chelsea, dato che Kante è un punto fisso e beniamino della tifoseria dei Blues. Il tecnico pugliese però vuole un calciatore esperto e di fiducia a centrocampo, dato che per vincere trofei servono dei “soldati” come Kante. L’Inter ha davvero bisogno di lui.