Kumbulla-Lazio, giornata decisiva? Il Verona non è ancora convinto

Le recenti prestazioni della Lazio di Simone Inzaghi stanno inducendo la società biancoceleste a mettere mano al portafoglio in vista della prossima stagione. La compagine di Lotito sta vivendo un momento a dir poco complicato e necessita davvero di una ripresa rapida, anche se la qualificazione in Champions League per la prossima stagione è pressoché certa.

Lotito ha messo gli occhi da tempo su Kumbulla, difensore in forza all’Hellas Verona di Juric e appetito da diverse squadre a livello europeo. Le qualità del ragazzo sono altissime e la Lazio vuole assicurarselo come colpo in prospettiva. Secondo Il Corriere dello Sport, oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’approdo definitivo dell’albanese alla corte di Inzaghi. C’è ancora da convincere il Verona però. I veneti non vogliono lasciar partire a cuor leggero Kumbulla e hanno rifiutato la prima offerta biancoceleste, che prevedeva 20 milioni + Andre Anderson. Valutato 10. Il prezzo del cartellino di Kumbulla ammonterebbe a 30 milioni di euro ma tale offerta non soddisfa il Verona, che vorrebbe un conguaglio migliore.

A Setti piace molto Cristiano Lombardi e il suo cartellino potrebbe essere inserito nell’operazione Kumbulla. Nella giornata di oggi vi saranno importanti news a riguardo di questa trattativa che si preannuncia non semplice da concludere.