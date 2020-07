LAZIO DAVID SILVA, LO RICHIEDE INZAGHI IN PERSONA – Non sazi delle magie spagnole di Luis Alberto, Inzaghi e Lotito stanno puntando ad un nuovo trequartista iberico. Alle spalle di Immobile, infatti, oltre alla qualità del suddetto Luis Alberto e di Milinkovic Savic potrebbe aggiungersi la tecnica del funambolo ex City classe ’86 David Silva, che ha appena lasciato i Citizens dopo una lunghissima militanza di dieci anni. Sarebbe un colpaccio sicuramente utile a livello tecnico e tattico, un’ottima pedina nello scacchiere del tecnico biancoceleste, ma anche un importante ingaggio a livello mediatico: dopo l’idea Giroud, portarsi a casa un Campione del Mondo, capace di vincere valanghe di trofei a Manchester, non sarebbe malissimo.

Lazio David Silva, concorrenza dal medio-oriente: ma occhio alla volontà del giocatore

Secondo quanto riporta AS, il principale quotidiano sportivo spagnolo, Inzaghi avrebbe esplicitamente richiesto al suo presidente di acquistare David Silva, appena svincolatosi dal Manchester City. Proprio in quanto svincolato, non ci sarebbero costi da sostenere per acquistare il giocatore, se non l’ingaggio. Chiaramente, in quanto abituato ad alti standard, Silva difficilmente si accontenterà di uno stipendio esiguo: questo potrebbe essere un problema. Se non altro, perché c’è la concorrenza di club qatarioti, pieni di liquidità da investire in ingaggi di campioni: Dubai, Al-Ahli e Al-Nasr sono interessati a prenderlo, quindi saranno anche disposte a spendere molto più di quanto possa fare Lotito. Eppure, c’è un punto a favore della Lazio: Silva vorrebbe venire in Italia, tornata epicentro del mercato con gli acquisti, negli ultimi anni, di CR7, Lukaku, Ribery. Occhio, dunque: la Lazio ci prova.