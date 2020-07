Messi-Barcellona, è rottura: l’Inter torna alla carica per la pulga?

Le recenti prestazioni del Barcellona in Liga sono state alquanto deludenti e hanno permesso al Real Madrid di Zidane di superare i blaugrana, andando addirittura a +4. I tre pareggi nelle ultime quattro gare con Siviglia, Celta Vigo e Atletico Madrid hanno generato un’atmosfera ostile nello spogliatoio catalano. La squadra non ha mai gradito l’esonero di Valverde e l’arrivo di Setien, tecnico che sembra non riuscire a dare la sua impronta a questo Barcellona.

La Liga dunque sta andando in direzione Madrid e anche il miglior giocatore, Leo Messi, potrebbe optare per una direzione diversa rispetto al Camp Nou a fine stagione. Infatti, secondo la stampa spagnola – come riporta La Gazzetta dello Sport – Messi e la sua famiglia non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto, che scadrà a giugno 2021.

Nuova esperienza all’Inter per Leo?

Messi non è più convinto di rimanere a Barcellona e in Spagna già parlano di rottura tra l’argentino e il presidente Bartomeu. La pulga vuole vincere e gli acquisti fatti dai catalani negli ultimi anni, si sono rivelati spesso dei flop colossali. Dembele e Griezmann su tutti. Dunque addio vicino? Forse. Com’è noto, tra l’Inter e il sei volte Pallone d’Oro c’è sempre stato feeling e qualora Leo non rinnovi, il nerazzurro potrebbe davvero essere nel suo futuro. Qualora non arrivi nessun trofeo in questa stagione, Messi e il Barcellona potrebbero davvero chiudere la loro lunga storia. Il progetto Inter è allettante e la sfida Messi-C.Ronaldo in Italia pure. Come diceva un famoso spot con Messi presente: Impossible is Nothing.