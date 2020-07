Milik dice sì alla Juve, cosa fa De Laurentiis?

Arkadiusz Milik dice sì alla Juventus. Questo consenso basta e avanza ad aprire il tormentone estivo del calciomercato. Qualche anno dopo il pagamento della clausola di Gonzalo Higuain, si profila all’orizzonte un altro passaggio di un bomber partenopeo alla corte di Andrea Agnelli e, nel caso specifico, Maurizio Sarri. Sia chiaro, parlare di affare già chiuso corrisponde a una non verità, tuttavia le ultime novità riportate anche da calciomercato.com, aprono una possibilità per l’approdo del bomber polacco in bianconero.

Attento Napoli, Milik dice sì alla Vecchia Signora

Il bomber polacco avrebbe detto sì alle avances fattegli dalla Juventus nella persona di Fabio Paratici. Dopo questo primo consenso, non sembra impossibile trovare un accordo tra il calciatore, il cui contratto scade tra un anno, e il club bianconero che si potrebbe, così trovare, in una posizione di forza rispetto al Napoli di De Laurentiis che ora si trova quasi spalle al muro. Il numero 1 del Napoli, resosi conto che l’ipotesi rinnovo è oramai da accantonare, ha provato in tutti i modi a destinare il numero 99 verso l’estero. Tottenham e Atletico si erano fatte avanti, ma la notizia del sì di Milik alla Juventus ha, di fatto, fatto momentaneamente tramontare ogni ipotesi. Come potranno i club trovare la quadra? Va detto che, per la partenza di Milik, in questa sessione di calciomercato, il Napoli chiede almeno 40 milioni. Da Torino fanno sapere di voler inserire, in una potenziale trattativa, alcune contropartite tecniche. I nomi in questione sono principlamente due: Federico Bernardeschi e Luca Pellegrini, in forza al Cagliari ma di proprietà della Juve. I due profili sarebbero anche graditi al Napoli e a Gattuso, rimane da capire come si possa trovare la quadra definitiva dopo che anche Giuntoli non è più fermo sulla posizione di chiusura a eventuali scambi. E’ una trattativa da seguire costantemente.

Milik dice sì alla Juventus dunque. Dopo Gonzalo Higuain un altro attaccante dal Vesuvio si trasferirà sotto la Mole?