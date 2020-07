Dopo diverse settimane di voci e trattative, adesso è arrivata finalmente l’ufficialità: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli. Con il tweet “Benvenuto Victor!”, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha voluto salutare il nuovo acquisto e ufficializzare la chiusura della trattativa.

L’attaccante nigeriano arriva dal Lille per 50 milioni di euro, pagabili in cinque anni, più bonus legati anche alle qualificazioni in Champions League dei prossimi anni, diventando così l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Inoltre, al club francese andranno anche i cartellini del portiere greco Orestis Karnezis e quello del capitano della Primavera del Napoli, il difensore classe 2000 Claudio Manzi. Il classe ’98 invece ha firmato un quinquennale da 4 milioni più bonus a stagione.

E, tramite il suo profilo Twitter, sono arrivate anche le sue prime parole da giocatore del Napoli: “Non vedo l’ora di indossare questa emblematica maglia. Grazie per il caloroso benvenuto”.

Calciomercato Napoli: Osimhen prende il posto di Milik

Il Napoli ha voluto fortemente Victor Osimhen e il presidente De Laurentiis ha sbaragliato la concorrenza (c’erano diversi club di Premier League su di lui) e si è mosso in prima persona per acquistare il giovane attaccante nigeriano. Una trattativa lunga e piena di intrighi che però si è conclusa nel modo migliore per i partenopei. Ma l’acquisto di Osimhen e il rinnovo di contratto di Dries Mertens sembrano preannunciare un addio in casa Napoli: l’attaccante polacco Arek Milik lascerà gli azzurri a fine stagione. L’ex Ajax non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 e quindi il Napoli lo metterà sul mercato: su di lui è forte l’interesse della Juventus dell’ex Sarri. Milik sembra abbia già raggiunto un accordo con i bianconeri ma la trattativa tra i due club non sarà facile: la Juventus vuole aggiungere contropartite per abbassare il costo del cartellino, mentre il Napoli vuole solo cash.

Tutti i numeri di Osimhen con il Lille

Victor Osimhen è arrivato al Lille dallo Charleroi lo scorso agosto e in una sola stagione in Francia ha fatto vedere grandi cose e messo a segno diverse reti. Paragonato a Didier Drogba, l’attaccante nigeriano è dotato di ottima tecnica, grande corsa e buona elevazione: in Ligue 1 ha giocato 27 partite, segnato 13 reti e fornito anche 5 assist vincenti ai compagni. Inoltre, ha segnato almeno una rete in ogni competizione in cui ha giocato: in Coupe de France ha trovato una rete in tre presenze, in Coupe de la Ligue due gol in tre presenze e, soprattutto, ha segnato due reti anche in Champions League contro Valencia e Chelsea. In totale, Osimhen ha trovato 18 reti e 6 assist in 38 presenze stagionali con la maglia del Lille.

Insomma, quel che è certo è che il Napoli si è assicurato le prestazioni di uno dei migliori giovani attaccanti in circolazione.