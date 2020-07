Napoli, arriva Osimhen: acquisto più costoso

Il Napoli è pronto ad ufficializzare il suo primo acquisto della sessione estiva, nonché acquisto record per la società azzurra. Stiamo parlando di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe ’98 del Lille, che nei giorni scorsi è sbarcato a Napoli per le visite mediche ed ha incontrato già il tecnico dei partenopei Rino Gattuso, con il quale aveva già avuto contatti durante il lockdown causato dal Coronavirus. L’affare Osimhen costerebbe alle casse del Napoli ben 50 milioni di euro, facendo diventare l’attaccante nigeriano l’acquisto più costoso degli azzurri, superando la delusione Lozano. Per quanto riguarda lo stipendio dell’attaccante, questo si aggira intorno ai 2.5 milioni a stagione per cinque anni, più bonus. L’affare è in chiusura e determinante è stata l’approvazione e appoggio di Gattuso che ha incontrato Victor appena sbarcato a Napoli. Il giovane attaccante è rimasto impressionato dal tecnico e si è convinto ad accettare la proposta degli azzurri.

Napoli, senti il CT della Nigeria: “È il nuovo Drogba”

Osimhen è da sempre considerato uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale, non a caso il giocatore nigeriano è da sempre seguito dai top club europei. l’attaccante da sempre è stato accostato a uno degli idoli nigeriani Didier Drogba, come confermato dal CT della nazionale nigeriana Gernot Rohr: “Sarà il nuovo Drogba? Non lo so, è un paragone importante, ma non lo escludo. Ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore di quel livello. Victor è uno che vuole sempre crescere e migliorare, tecnicamente e tatticamente. Poi è un ragazzo sveglio, intelligente e ripeto: ha tutto ciò che gli serve per diventare il nuovo Drogba” ha riferito a Radio Punto Nuovo. “Parliamo di un realizzatore, di un giocatore di potenza e rapidità. E’ un combattente, non accetta mai la sconfitta, vuole sempre vincere, anche nelle partitelle di allenamento. Victor ha una mentalità da grande giocatore. E spesso, nelle nostre chiacchierate, gli ho consigliato di compiere uno step importante e andare in un club di livello, dove puo’ trovare il giusto spazio per giocare con continuità e crescere. Spero che con Gattuso riesca a trovare il giusto collocamento nel progetto del Napoli” ha concluso il tecnico della nazionale Nigeria.