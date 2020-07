Osimhen incontra De Laurentiis: vicino l’accordo con il Napoli

Sarà Victor Osimhen, con ogni probabilità, il nuovo attaccante del Napoli. La punta nigeriana è sbarcata nella giornata di ieri a Capri dove è andato in scena un summit con Aurelio De Laurentiis. Un incontro ravvicinato per conoscersi meglio e approfondire i dialoghi avviati qualche settimana fa in Costa Azzurra con il ragazzo e l’agente.

Osimhen ha trascorso una due giorni in Campania prima in compagnia di mister Gattuso, con il quale ha trascorso alcune ore prima di spostarsi a cena, due sere fa, in un ristorante vicino a Piazza dei Martiri, dove ha potuto degustare alcune specialità del posto.

Ieri l’incontro con De Laurentiis a Capri. Sul piatto un’offerta da 2,5 milioni più bonus, legati a presenze e prestazioni, per i prossimi cinque anni. Contatti ben avviati anche con il Lilla che, dopo l’affare sfumato all’ultimo per ciò che riguarda Nicolas Pepè, potrebbe ora cedere ai partenopei proprio Osimhen. La base è di 50/60 milioni più eventuali bonus. Cifra che può comunque essere abbassata mediante l’inserimento di Ounas nella trattativa. Osimhen, autore di ben 18 reti stagionali, è dunque pronto a compiere un grande salto verso la nostra Serie A e sembra essersi convinto di accettare la proposta partenopea e prendere il posto del partente Milik (destinato, pare, alla Juventus), al centro dell’attacco azzurro.