Rolando Mandragora alla Juventus? Il suo agente: “Rapporti ottimi, ad agosto…”

Sulle colonne di Tuttojuve.com è intervenuto in esclusiva Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora. Intervistato dal giornalista Mirko Di Natale, il procuratore del centrocampista in forza all’Udinese ha inizialmente parlato del presente del suo assistito: “Ha subìto un intervento serio, fortunatamente meno importante di quel che poteva essere. Questo dopo il consulto che avevamo fatto con i medici: ci hanno detto che c’era la rottura del crociato, ma il ginocchio era in buone condizioni. L’operazione è andata bene, Rolando aveva già iniziato la riabilitazione dopo due ore. Tutto prosegue in maniera perfetta per i tempi di recupero”.

Rolando Mandragora alla Juve? “Ad agosto…”

Inevitabile, poi, che il discorso si spostasse sul futuro di Rolando Mandragora, che potrebbe anche essere alla Juventus. “C’è sempre stato un ottimo rapporto con la Juventus, tutt’ora è così. Il ragazzo è un giocatore importante, è nel giro della nazionale e per caratteristiche è unico per il panorama italiano in quanto è un play basso, mancino, difficile da trovare in giro. E gioca anche molto bene tra le linee, dimostrando abilità nell’intercetto del pallone. Per caratteristiche potrebbe fare al caso di Sarri, mi ricorda il primo Jorginho“. Se ne saprà di più, tuttavia, a estate inoltrata: “Ci sarà tutto il mese di agosto per sedersi a tavolino dapprima con l’Udinese e poi con la Juventus per ragionare sul futuro. L’opzione esistente è stata spostata alla fine del prossimo mese, quindi penso che sarà solo una questione di tempo prima di sapere quale sarà il nuovo progetto per Rolando“.