Schick verso il Milan? Le parole dell’agente fanno sperare i rossoneri

Il prestito al Lipsia lo ha rivitalizzato: Patrick Schick viene da una stagione in Bundesliga nella quale, nonostante le difficoltá iniziali e alcuni acciacchi fisici, é riuscito a segnare 10 reti, diventando partner offensivo di Timo Werner.

Per l’attaccante ceco, che sabato prossimo sposerá a Praga la fidanzata Hana, le fatiche non sono ancora fonite: a metá agosto il Lipsia sará impegnato nella final-eight di Champions League in Germania, e ciascun componente della rosa di Nagelsmann dovranno farsi trovare pronti per il grande appuntamento. Poi ci sará spazio per il mercato che vede in Schick uno degli attaccanti piú ambiti sulla piazza. A lui pensa anche il Milan che, secondo le parole dell’agente Pavel Paska, potrebbe trovare un aiutante nel nuovo mister Ralf Rangnick.

Schick al Milan grazie al fattore Rangnick

Paska ha infatti dichiarato a Idnes.cz. “Riguardo all’opportunitá che Schick vada al Milan non mi é stato detto niente, ma se Rangnick va lí…lui é una delle persone che lo volevano al Lipsia“. Dunque Schick al Milan non é un’ipotesi da scartare. I rossoneri andranno probabilmente alla ricerca del sostituto di Zlatan Ibrahimovic, destinato a tornare in Svezia a fine stagione. Schick, il cui cartellino appartiene ancora alla Roma, é uno dei profili piú appetibili in tal senso.