SETTI SU KUMBULLA, SARA’ ADDIO AL VERONA – Il Verona sfiderà domani la Lazio al Bentegodi per la 36′ giornata di Serie A, dopo aver abbandonato qualsiasi velleità europea in seguito agli altalenanti risultati dell’ultimo periodo. La stagione degli scaligeri, comunque, è da ritenersi pienamente positiva, visto che la salvezza è stata raggiunta con largo anticipo e gli uomini di Juric si sono anche presi lo scalpo di diverse big (la vittoria contro la Juventus per 2-1 ne è la prova). Una delle note più liete è certamente la grande stagione disputata da Marash Kumbulla, ora nel mirino dei top club italiani: su di lui, ci sono Lazio ed Inter, che si stanno contendendo il ragazzo.

Setti su Kumbulla, Lazio o Inter? Ecco le sue parole

Il presidente del Verona, Maurizio Setti, sa bene che perderà il suo gioiello, l’albanese classe 2000 Marash Kumbulla che ha stupito letteralmente chiunque durante il suo primo anno di Serie A. Su di lui ci sono, infatti, vari top club, anche all’estero, ma il ragazzo ha già espresso il desiderio di restare in Italia nel nostro campionato. La Juventus sembra essere defilata, ma sono invece ben presenti e decisamente interessate ed in prima fila la Lazio e l’Inter. Ecco le parole di Setti su Kumbulla e sulla sua futura destinazione, in un’intervista rilasciata a Radio Deejay: “Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l’importante è che siano contenti il giocatore e la società. E’ una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni“. Insomma, la lotta sembra aperta: vedremo chi la spunterà per uno dei migliori giovani talenti della Serie A.