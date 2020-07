DOVE VEDERE VERONA LAZIO IN STREAMING E TV – La 36° giornata di Serie A potrebbe risultare decisiva per chiudere il discorso Scudetto: se la Juventus dovesse battere la Sampdoria, infatti, il Tricolore resterebbe ancora una volta a Torino. Se, però, non arrivassero i tre punti per i bianconeri, Atalanta, Inter e Lazio potrebbero mantenere ancora qualche barlume di speranza: per questo, nella sfida di domani i biancocelesti vorranno vincere per provare a coltivare il sogno scudetto fino all’ultimo. Per il Verona già salvo, invece, non ci sono più obiettivi: Europa ormai irraggiungibile, neanche con tre vittorie su tre.

DOVE VEDERE VERONA LAZIO – Il Verona arriva da quattro punti nelle ultime sei partite, frutto di quattro pareggi ottenuti contro Atalanta, Torino, Inter e Fiorentina, oltre alle due sconfitte contro Roma e Brescia. Questo rendimento un po’ lento è, di fatto, costato agli scaligeri la mancata qualificazione all’Europa League, visto che Milan e Roma, insieme al Napoli, sono scappati via. La salvezza, obiettivo minimo della squadra di Juric, è però già stato raggiunto, quindi l’Hellas si ritrova a chiudere serenamente il proprio campionato.

La Lazio, invece, ha appena conquistato la qualificazione alla Champions League dopo 13 anni, grazie alla vittoria ottenuta contro il Cagliari in rimonta per 2-1 (gol di Milinkovic e Immobile): 72 punti sono sufficienti per allontanare definitivamente la minaccia giallorossa per il quarto posto. La Lazio, tecnicamente, potrebbe ancora sperare nello Scudetto, se dovesse vincere e la Juve dovesse perdere in casa con la Samp: sognare non costa nulla, anche se le speranze sono ridotte al minimo.

Serie A, dove vedere Verona Lazio in streaming e in tv

La sfida mette di fronte due squadre che hanno giocato un ottimo campionato, salvo rallentare subito dopo il lockdown per il Coronavirus: pur senza grandi obiettivi, nessuna delle due vuole frenare del tutto la propria corsa. Il match tra Verona e Lazio sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport Serie A (202 e 252 del satellite, 473 e 485 del digitale terrestre), appuntamento alle 19.30 di domenica 26 luglio allo stadio Bentegodi di Verona.