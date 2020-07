Thiago Alcantara verso la Premier: la situazione

Ha vinto di recente il suo settimo Scudetto con il Bayern Monaco, ma non è poi così sicuro che il suo futuro sarà in Germania: Thiago Alcantara ha un contratto in scadenza il prossimo anno, e si fanno sempre più insistenti le voci su un suo possibile trasferimento al Liverpool la prossima stagione.

I reds avrebbero già preso contatti con l’entourage del ragazzo il quale, secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, si sarebbe già detto disponibile a trasferirsi alla corte dei Campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica. Klopp vuole il mediano ispano-brasiliano per aumentare la qualità del proprio centrocampo e trovare finalmente un’alternativa che sia all’altezza dello stacanovista Fabinho. I rapporti tra Alcantara e il Bayern Monaco si sono d’altronde raffreddati durante quest’annata, con il centrocampista che non si è sempre fatto trovare al top della forma. Per questo i bavaresi potrebbero decidere per una sua cessione ma, come informa lo stesso Corriere, chiederanno almeno 40 milioni per il suo cartellino. Una cifra giustificata dal valore tecnico del ragazzo, ma che il Liverpool non vuole spendere, andando lo stesso in scadenza tra un anno, come affermato in precedenza. Intanto contatti ci sono stati, e potrebbero proseguire anche nelle prossime settimane: che il Liverpool riesca a strappare il sì del Bayern Monaco per Thiago Alcantara? Fosse vero, la squadra di Klopp si assicurerebbe un profilo dalla tecnica sopraffina e dalla grande visione di gioco. Il mercato in Premier sta per infiammarsi, il Liverpool punta a fare sul serio.