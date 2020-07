TORO LINETTY, CI SARA’ LUI AL POSTO DI BASELLI? – Il Toro è in totale difficoltà, ai granata mancano ancora punti preziosi per raggiungere la salvezza ed ora sono attesi dalla sfida cruciale con il Brescia, che potrebbe sistemare le cose oppure complicare definitivamente i piani. Visto che ancora non c’è la certezza di permanenza in Serie A, i discorsi di mercato veri e propri saranno rinviati a salvezza raggiunta: per ora ci si limita alle idee, e quella che gira nei corridoi della sede granata è legata all’approdo di Karol Linetty, centrocampista polacco della Sampdoria, ideale sostituto di Baselli.

Toro Linetty, Djidji possibile contropartita per la Samp

Per il Toro Linetty sarebbe l’ideale per la sostituzione dell’infortunato Baselli, che essendo alle prese con la rottura del crociato non rientrerà prima della fine dell’anno a pieno regime. E visto che anche Meité, grande delusione di questa stagione dopo la positiva annata 18/19, potrebbe partire, ecco che si scalderebbe la pista che porta a Karol Linetty. Il polacco dei blucerchiati è in scadenza nel 2021, e non sembra intenzionato a rinnovare: nonostante sia diventato una discreta bandiera del club (peraltro, doppietta contro la Spal nella decisiva sfida sfida salvezza di qualche giorno fa), la sua partenza sembra quasi scontata, visto che Ferrero vorrebbe monetizzare e non lasciarlo andare a zero l’anno prossimo. Se il Toro, dunque, dovesse rimanere in Serie A, ecco che partirebbe l’assalto al giocatore, nella sessione di calciomercato prevista a settembre: come pedina di scambio, possibile l’inserimento di Koffi Djidji, valutato 4 milioni.