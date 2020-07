Zapata-Juventus, i bianconeri ci provano per il colombiano dell’Atalanta?

La Juventus necessita l’acquisto di un attaccante centrale per la prossima stagione. L’addio al bianconero da parte di Gonzalo Higuain appare oramai scontato e i campioni d’Italia in carica stanno cercando un sostituto degno di nota per l’argentino. Si è parlato molto di Milik o Dzeko, ma l’occhio pare essere caduto su Duvan Zapata dell’Atalanta secondo Tuttosport. Il colombiano ha tutto per poter far parte della compagine allenata da Maurizio Sarri: scaltro in area di rigore, forte fisicamente e dotato di grande fiuto del gol, Zapata potrebbe davvero fare al caso della Juventus nella prossima stagione.

I bergamaschi però non sembrano intenzionati a cedere il proprio calciatore la prossima stagione. La Dea punta in alto ed essendosi assicurata l’accesso alla Champions League anche quest’anno, non vorrà di certo cedere un tassello così importante dell’attacco di Gasperini. Le offerte anche da parte di altre squadre per Zapata, non mancano. Infatti, l’Atalanta ha già bocciato una proposta da parte dell’Everton di Ancelotti, pari a 50 milioni di euro.

Una cifra importante ma assolutamente giustificata dato che stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti – e prolifici – del campionato nostrano negli ultimi anni. Con ogni probabilità, Zapata resterà a Bergamo ancora per un po’. Salvo offerte clamorose in estate alle quali sarà impossibile rifiutare.