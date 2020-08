Calciomercato Inter: in arrivo un nuovo esterno sinistro?

Mentre l’Inter di Antonio Conte si sta preparando ad affrontare lo Shakhtar Donetsk nella Semifinale di Europa League, la dirigenza nerazzurra sta lavorando senza sosta in sede di calciomercato per migliorare ulteriormente la qualità della rosa.

Indubbiamente le strategie del calciomercato nerazzurro sono legate al destino dell’allenatore salentino: in caso di permanenza di Antonio Conte infatti, bisognerebbe trovare dei calciatori funzionali al 3-5-2 e che rappresentino un giusto mix tra giovani di belle speranze e giocatori di esperienza che sappiano trascinare la squadra nei momenti più complicati. Al momento secondo Sky Sport, in attesa del confronto che ci sarà tra Conte e Zhang al termine dell’Europa League, sembra che l’avventura del tecnico salentino in nerazzurro possa continuare anche per il prossimo anno.

Calciomercato Inter: arriva Mykolenko come terzino sinistro?

Secondo Sky Sport, uno dei nomi nuovi del calciomercato inter è rappresentato da Vitaliy Mykolenko, esterno sinistro della Dynamo Kiev che può essere impiegato anche come centrale di difesa, che in questa stagione si è messo in luce con le seguenti statistiche: in 33 gare giocate ha realizzato 4 gol e 6 assist.

Per il giovane esterno (ha 21 anni, ndr.), la Dinamo Kiev chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro, somma che potrebbe lievitare in quanto ci sono molti club inglesi (West Ham e Newcastle su tutti) interessati ad acquistare le prestazioni del talento ucraino.