Calciomercato Inter: intesa trovata per Kumbulla

Mentre l’Inter di Antonio Conte si prepara ad affrontare lo Shakhtar Donetsk nella Semifinale di Europa League, la dirigenza nerazzurra lavora senza sosta per trovare i giusti rinforzi per colmare ulteriormente il ‘gap’ con la Juventus e puntare il prossimo anno allo scudetto.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, la società nerazzurra avrebbe già trovato l’accordo economico con Marash Kumbulla e ora punterebbe a chiudere la trattativa con il Verona.

Calciomercato Inter: Kumbulla il prossimo acquisto?

Il difensore albanese con cittadinanza italiana ha convinto pienamente la dirigenza nerazzurra che ha visto in lui un giovane di talento a cui fare affidamento, anche in caso di utilizzo nella difesa a tre, con la quale ha ben figurato in questa stagione con la maglia dell’Hellas Verona.

A dare conferma del buon esito della trattativa è il giornalista Fabrizio Romano, di Sky Sport, che ha affermato che vi è un accordo di massima con il calciatore classe 2000 e che le società stanno trattando per chiudere l’operazione.

Nei mesi scorsi si è parlato del tentativo di acquistare Kumbulla da parte della Lazio e della Juventus ma adesso questa ‘telenovela’ di calcio mercato sembra finita: per l’Inter tutto fatto con Kumbulla, restano da limare alcuni dettagli della trattativa con il Verona, che dopo Rrahmani e Amrabat si prepara a lasciar partire un altro suo pilastro di questa meravigliosa stagione. In ogni caso le ufficialità delle trattative che riguardano il calciomercato inter, saranno fatte dopo il termine dell’avventura dei nerazzurri in Europa League e dopo l’incontro tra Conte e Zhang.