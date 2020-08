Calciomercato Lazio, si punta all’acquisto di un portiere: ecco il favorito

Mentre la Lazio è in spasmodica attesa che il centrocampista spagnolo David Silva firma il contratto triennale proposto dal club nei giorni scorsi, il ds Igli Tare sta monitorando con attenzione il portiere che dovrà essere il vice Strakosha ma che potrebbe anche insediare l’albanese nel ruolo di numero uno tra i pali, visto i tanti match importanti che la squadra di Simone Inzaghi dovrà sostenere nella prossima stagione che comincerà il 19 settembre.

Calciomercato Lazio, ecco il portiere

In questo momento il favorito per venire a giocare nella prima squadra della capitale è il portiere spagnolo Sergio Rico, di proprietà del Siviglia (città dove è nato) ma in prestito ai francesi del Psg con cui giocherà titolare la semifinale di martedì prossimo contro i tedeschi del Lipsia visto che il titolare Keylor Navas è uscito per infortunio nei quarti di finale contro l’Atalanta.

A fine competizione il classe ’93, al quale il prossimo 30 giugno gli scadrà il contratto, tornerà al club andaluso che però vorrebbe cederlo in maniera definitiva per incassare un pò di soldi. La Lazio ha messo sul piatto un’offerta di sei milioni e la trattativa potrebbe andare positivamente anche perchè l’agente del portiere (Miguel Alfaro) è lo stesso del connazionale Luis Alberto.

Attualmente c’è anche il Leicester City che punta forte su di lui e dunque ci sarà da battere la concorrenza del club inglese, ma i biancocelesti possono offrire a Sergio Rico la partecipazione alla Champions League e dall’ambiente biancoceleste filtra ottimismo.

Nei prossimi giorni sono attese novità, soprattutto dopo la fine della massima competizione europea.

