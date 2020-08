La Lazio dopo la beffa di David Silva, che all’ultimo momento ha firmato per la Real Sociedad creando un certo malcontento in società, si è rimessa subito al lavoro per il rinforzamento della rosa e nelle ultime ore oltre all’acquisto del kosovaro Vedat Muriqi (attualmente ai turchi del Fenerbahce) che sarà ufficializzato a breve, si punta ad un ritorno di fiamma per dare al tecnico Simone Inzaghi un altro giocatore di livello e con grande esperienza internazionale, ricordando che l’ecuadoriano Caceido, è sulla via della cessione destinato al campionato qatariota.

Calciomercato Lazio: un ritorno di fiamma per l’attacco

Il giocatore in questione è il francese Olivier Giroud che come i tifosi biancocelesti ricordano a gennaio era stato vicino a vestire la maglia biancoceleste, salvo poi negli ultimi giorni rimanere al Chelsea perchè il club londinese non aveva trovato un degno sostituto. In questa stagione l’attaccante francese classe ’86 tra campionato e coppe ha disputato 25 incontri (ma molti subentrando dalla panchina) con 10 reti all’attivo. Il suo obiettivo in quella prossima, è giocare con più continuità per poter essere convocato dal tecnico della nazionale francese Didier Deschamps per i campionati europei posticipati al giugno 2021 e la Lazio potrebbe essere un’ottima opportunità considerando anche che parteciperà alla Champions League.

Con l’arrivo ai Blues del ventiquattrenne tedesco Timo Werner, gli spazio per Giroud saranno ancora di meno e il club londinese per il suo cartellino chiede circa 7 milioni, cifra abbordabile per la società capitolina che ha ricontattato l’agente del calciatore Michael Manuello per capire se ci sono margini per il suo acquisto e sembra che la risposta sia stata positiva. Se questa notizia fosse confermata a questo punto bisognerà mettersi d’accordo con il Chelsea, ma bisognerà fare in fretta perchè il ritiro parte domenica prossima e Simone Inzaghi vorrebbe lavorare il più presto possibile con i giocatori nuovi.

Olivier Giroud, i gol nell’ultima stagione