Calciomercato Reggina: dopo Menez nel mirino altri due francesi

Dopo l’acquisto dell’attaccante Jeremy Menez, la Reggina per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione ormai alle porte, è molto interessata ad altri due giocatori francesi, ambedue vecchie conoscenze del campionato italiano, ovvero il difensore Adil Rami (al Milan, stagione 2014-15) e il centrocampista William Vainqueur (alla Roma nella stagione 2015-16).

Calciomercato Reggina, due francesi nel mirino

Il club amaranto ha offerto allo svincolato Rami un contratto che il classe ’85 sta valutando, sarebbe un ottimo colpo prendere il campione del mondo 2018 con la Francia, perchè un centrale difensivo della sua esperienza a livello di Serie B è fondamentale soprattutto per la sua buona dose di “ignoranza”. Va detto che nella stagione ha giocato pochissimo: acquistato la scorsa estate dal Fenerbahce ha giocato solo un partita di campionato e sei di Coppa Nazionale, a febbraio rescisso il contratto con il club turco è andato in Russia con il Sochi ma dove non è mai sceso in campo a causa del Covid-19 fino a quando a maggio è andato via perchè non gli è stato retribuito nessuno stipendio per la pandemia.

Anche il centrocampista Vainqueur è svincolato e nell’ultima stagione ha giocato in Ligue 1 in prestito al Tolosa (18 presenze, ma di proprietà dei turchi dell’Antalyaspor); il classe ’88 predilige la fase difensiva ma quando può gli piace anche andare in avanti sfruttando la sua buona visione di gioco e il tiro molto potente, su di lui negli ultimi giorni c’era stato l’interesse dello Standard Liegi, ma poi non se ne è fatto più nulla.

Anche lui come Rami potrebbe essere utile alla causa amaranto, che oltre a cercare giocatori bravi tecnicamente, vuole anche quell’esperienza che in un campionato come quello cadetto fa sempre la differenza, soprattutto per una formazione neopromossa.