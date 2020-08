Cristiano Ronaldo, la sorella contro la Juventus

L’eliminazione dalla Champions League ai danni del Lione ha gettato nello sconforto e nella rabbia i tifosi e la rosa bianconera. La partita è stata la sintesi di questa stagione, in particolar modo la seconda parte, in cui la Juventus di Sarri non ha mostrato un grande gioco, subendo spesso rimonte e perdendo partite che negli scorsi anni sarebbero state vinte. Il primo ad essere sotto accusa è sicuramente Maurizio Sarri, chiamato dal presidente Agnelli per esprimere il gioco fatto al Napoli e che questa stagione si è visto solamente per cinque partite. Non è bastato un’altra prestazione super del fenomeno e alieno Cristiano Ronaldo per allontanare la maledizione Champions League, così come non è bastato CR7 per salvare Sarri dal suo probabile esonero dopo solamente una stagione.

Il portoghese ha segnato altri due gol in questa stagione in cui si è presa la Vecchia Signora sulle spalle, ma non è bastato, salutando l’Europa e segnando un record negativo, ovvero è la prima volta che un’italiana viene eliminata da una squadra francese in una sfida ad eliminazione diretta. Ora tutti gli occhi sono puntati su Cristiano Ronaldo, uscito dal campo sconsolato, arrabbiato, abbattuto. Il presidente Agnelli nel post-partita ha dichiarato che ci saranno giorni di riflessione per capire se riconfermare o meno Sarri e andando ad impostare un mercato che porti la Juventus a conquistare la maledetta Champions League che manca ormai da 24 anni. Agnelli nelle sue dichiarazioni ha poi confermato Cristiano Ronaldo al centro del progetto bianconero e la sua voglia di volerlo continuare a vedere con la maglia della Juventus. Le incertezze sul futuro di CR7 non mancano, da quando è a Torino girano continuamente voci di un suo possibile addio, poi puntualmente smentite dall’entourage del giocatore. Questa volta, invece, ci ha pensato il presidente bianconero a rassicurare i tifosi sulla permanenza del lusitano anche per la prossima stagione, disegnando un progetto intorno alla sua figura.

La sorella di Cristiano Ronaldo attacca la rosa bianconera

Ad alimentare questa incertezza intorno al futuro di CR7 ci ha pensato la sorella del portoghese che, tramite i propri social, ha pubblicato una foto del fratello con un messaggio per lui. In questo messaggio, Elma Alveiro attacca i bianconeri, in particolar modo la rosa bianconera, complice di non aver aiutato Cristiano Ronaldo durante il match contro il Lione: “Hai fatto meglio di chiunque altro, caro fratello” ha scritto sui social. “Sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione ma purtroppo da solo non puoi fare tutto, di più è impossibile! Sai che il calcio è così, ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore“.