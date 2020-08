David Silva, Di Marzio: “Nei prossimi giorni la firma”

Dopo l’addio al Manchester City, David Silva, centrocampista spagnolo classe ’86, sembra aver deciso la propria destinazione. Tra Spagna e Inghilterra ha vinto tutto quello che poteva vincere, per questo motivo il fantasista ha deciso di provare l’esperienza della Serie A con la Lazio di Claudio Lotito e Simone Inzaghi. L’affare è ormai in stato avanzato, così come confermato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, che in collegamento su Sky Sport da Lisbona per le Final Eight di Champions League ha dichiarato: “Proprio qui a Lisbona si trova David Silva, pronto per il quarto di finale fra City e Lione. Il calciatore, tra due-tre giorni al massimo, firmerà formalmente il suo contratto con la Lazio. Possiamo dire che è un grandissimo colpo, un vero campione”. La proposta di Lotito per David Silva è un triennale da 2,5-3 milioni di euro pi ricchi bonus.

Non solo David Silva, Lazio scatenata

Non c’è solo David Silva nei pensieri della dirigenza biancoceleste. Infatti tra i prossimi arrivi ci sarà anche Muriqi, attaccante del ’94 del Fenerbache, che piace molto alla dirigenza della Lazio. Come sottolineato sempre da Gianluca Di Marzio: “Lazio scatenata sul mercato, con Fares e Mayoral molto vicini, così come Muriqi del Fenerbahce. Si tratta di un calciatore di grande struttura fisica. Andrà via Caicedo, dovrebbe rinnovare Immobile. Sarà una Lazio a trazione spettacolo, qualità e attacco. Operazione Muriqi è molto costosa, parliamo di 16+2 di bonus, andiamo a sfiorare i 20 complessivi“. Già a Gennaio Lotito e Tare provarono a portare l’attaccante kosovaro a Roma, in prestito con obbligo di riscatto, ricevendo un no secco da parte della dirigenza turca. Ora l’affare sembra in dirittura d’arrivo, con la squadra turca che chiede di inserire nell’operazione, oltre ad un conguaglio economico, anche il cartellino di Caicedo, in modo da non rimanere scoperta in caso di partenza del talento kosovaro.