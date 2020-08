Dybala, stallo sul rinnovo. Spuntano due club

Sembrava essere soltanto una prassi il rinnovo di Dybala con la Juventus e, invece, la trattativa si sta dipingendo di giallo. L’attaccante argentino classe ’94 è stato uno dei principali protagonisti della stagione bianconera, risolvendo più volte i problemi dell’ex tecnico Maurizio Sarri. Nella stagione appena conclusa, Dybala ha collezionato 46 partite, di cui 33 in Serie A, segnando 17 gol, di cui 11 in campionato. Le sue ottime performance in Serie A gli hanno permesso di essere nominato come Mvp della stagione. Pensare che solamente l’estate scorsa la Joya era destinata a lasciare la Juventus per passare al Tottenham, ma il giocatore ha risposto con un no secco alle avance della squadra inglese, sottolineando più volte la sua voglia di rimanere a Torino.

Dopo questa testimonianza d’amore e le ottime partite che lo hanno incoronato più volte man of the match, Dybala sembrava destinato a rinnovare con un contratto milionario, invece le due parti sono ancora in trattativa, facendo sorgere nei tifosi alcuni dubbi. Quello principale è sicuramente legato all’incedibilità della Joya. Molti si chiedono se per il nuovo mister, Andrea Pirlo, sia incedibile e importante per il suo progetto, oppure anche lui sia finito nella lista di quelli destinati a lasciare Torino. Certamente queste sono ipotesi dettate dalla mancata notizia del rinnovo, ma finché non ci sarà la fumata bianca per le squadre avversarie Dybala è sicuramente un obiettivo appetibile.

Dybala tra Juventus, Real e City

La mancata notizia del rinnovo di Dybala ha messo sull’attenti molte big europee che stravedono per l’argentino, in particolar modo il Real Madrid e il Manchester City. La squadra madrilena è alla ricerca di un leader tecnico, individuato in Dybala, mentre Guardiola vorrebbe nel suo City un giocatore “alla Messi” come ai tempi del Barcellona. Per il momento sono tutte indiscrezioni di mercato, ma come riferito più volte dal Ds Paratici, la Juve e l’entourage del giocatore stanno parlando per trovare un accordo che faccia contenti tutti, con la dirigenza bianconera che ha più volte sottolineato come Dybala sia il futuro della Juventus. La difficoltà del rinnovo nasce anche dalla questione Covid-19, in quanto alcuni membri dello staff dell’argentino sono bloccati oltreoceano, per questo motivo riescono solamente a comunicare online o per interposta personale.

Si attendono novità, ma unica cosa certa è la volonta della Joya di continuare a segnare per la maglia bianconera e restare a vita a Torino, continuando ad indossare la maglia numero 10 che da sempre è stata indossata da leggende. Al momento lui non ci pensa e si gode le vacanze con l’amico Rodrigo De Paul, che potrebbe raggiungerlo alla Juventus già nei prossimi giorni.