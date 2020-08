JUVENTUS LACAZETTE, SCAMBIO CON DOUGLAS COSTA? – Milik, poi Raul Jimenez, poi Zapata: questi sono i nomi circolati più volte nei corridoi di Madama come nuovo centravanti per il post-Higuain, tutti giocatori veloci ma soprattutto di grande presenza fisica. Ma c’è una nuova idea per la Vecchia Signora: portare a Torino il francese ex Lione attualmente all’Arsenal Alexandre Lacazette, attaccante rapido ma comunque di buona prestanza. Non il top, ma comunque un ottimo centravanti di livello europeo: esperienza in Champions ed Europa League, quello che serve alla Juve per il nuovo corso targato Andrea Pirlo.

Juventus Lacazette, si può provare una trattativa coi Gunners

La Juve, dunque, non abbandona la pista Milik, il preferito della dirigenza e già il prediletto di Sarri. Non abbandona neppure i nomi di Raul Jimenez del Wolverhampton, sponsorizzato da Cristiano Ronaldo e da Jorge Mendes, e di Duvan Zapata, il “sosia” di Lukaku e potenzialmente partner perfetto di CR7. Ma ora c’è il nome di Lacazette che stuzzica eccome la dirigenza bianconera, giocatore che piace da tempo a Paratici e che, in quell’ottica di svecchiare la rosa, non sarebbe malissimo, visto che ha 29 anni che sono comunque meno dei 32 anni del Pipita. 10 gol in questo campionato, in 30 presenze (solo 22 da titolare), ma anche diversi problemi fisici che ne hanno intaccato il rendimento. Per lui, i Gunners chiedono 35 milioni, ma i bianconeri sarebbero disposti a lasciar partire l’esubero Douglas Costa: a quel punto, si potrebbe anche pensare ad uno scambio alla pari. Insomma, la trattativa può nascere: la Juve ci prova, può arrivare un nuovo “9”.