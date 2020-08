MERCATO CAGLIARI: SOTTIL IN, PAVOLETTI OUT – Il Cagliari ha deluso, c’è poco da dire. Nell’ultima stagione, nonostante una leggera ripresa dopo il lockdown con la vittoria sulla Juventus come ciliegina sulla torta, i sardi sono calati dopo quel periodo magnifico prima di Natale: alla fine, benché fossero partiti come possibile sorpresa della Serie A, è arrivato un misero 14esimo posto. Bella stagione di Joao Pedro (ma dopo il Covid non si è più visto molto), bene Simeone, Nainggolan, Pellegrini, Cragno: ma in molti hanno steccato, e quindi sarà necessario rinforzarsi sul mercato per puntare più in alto.

Mercato Cagliari, per Sottil c’è la concorrenza dell’Udinese

Per Riccardo Sottil, ala di 21 anni della Fiorentina, il Cagliari sembra definitivamente battuto la concorrenza dell’Udinese. Il club friulano sembrava in vantaggio su quello di Giulini, ma negli ultimi giorni c’è stato lo scatto decisivo che ha permesso ai rossoblu di arrivare ad un passo dalla firma: sarà un prestito con diritto di riscatto. Con Simeone e Joao Pedro, sarebbe davvero un ottimo attacco: ma probabilmente non ci sarà più Pavoletti. Già, perché Pavoloso, rientrato in campo all’ultima giornata dopo le due rotture consecutive del crociato, è in cerca di riscatto e difficilmente sarà a pieno regime quest’anno. Poi, con Simeone davanti, non troverebbe molto spazio: perciò, si inserisce il Benevento, che ne farebbe l’attaccante titolare magari da affiancare a Lapadula e, nel migliore dei casi, a Gervinho. Anche qui, sarebbe comodo per tutti un prestito con diritto: così, il Cagliari avrebbe margine di manovra per provare a riprenderlo qualora si riprendesse dall’acciacco.