MERCATO INTER, LA PROPOSTA DEL BARCELLONA: LAUTARO PER J. ALBA – Ha del clamoroso, lo scambio che il Barça avrebbe proposto all’Inter per ottenere Lautaro Martinez. I catalani, perso ormai il super bomber Suarez (secondo miglior marcatore della storia blaugrana, ma arrivato al capolinea) per via della rivoluzione Koeman, tornano con prepotenza sull’attaccante argentino dei nerazzurri: il Toro, infatti, è sempre stato nel mirino del club di Bartomeu, ma sembrava aver mollato la presa per via della resistenza interista, con Marotta che non voleva lasciarlo partire. Il mercato nerazzurro, però, parte con diverse incognite, a partire dall’allenatore: Martinez non è più così incedibile, e quindi il Barcellona torna all’assalto con un’offerta davvero allettante.

Mercato Inter, Lautaro per Jordi Alba: l’Inter nicchia (per ora)

La dirigenza dell’Inter si trova di fronte ad un’offerta davvero particolare. La proposta della società spagnola, orfana di Luis Suarez ed intenzionata ad accaparrarsi Lautaro, è molto intrigante: Jordi Alba e 65 milioni di euro, che Marotta ed Ausilio potrebbero subito riversare sul mercato per acquistare un sostituto del Toro. Al momento, la risposta è stata negativa, perché Zhang e la dirigenza interista vorrebbero altri 15 milioni oltre al terzino tanto caro a Messi, arrivando così a 80 milioni: non pochi neanche per il Barcellona, che in una stagione così particolare non è certa di poter scucire una tale somma. Di certo c’è che, se l’Inter decidesse di abbassare un pochino le pretese e accettasse l’offerta del Barça, i soldi del conguaglio potrebbero essere immediatamente girati su un attaccante top. Chi, ad esempio? Un nome a caso, che sta per svincolarsi: Luis Suarez.