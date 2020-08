Messi, Sport: “Su di lui ci sono Juventus e Inter”

I rumors si intensificano attorno a Lionel Messi, fenomeno del calcio mondiale e della storia. Dai quarti di finale di Champions per 8-2 persa dal Barcellona sono aumentati i malumori della Pulce che più che mai ha deciso di voler lasciare l’unica maglia che ha indossato da inizio carriera. Una sua partenza chiaramente sarebbe una notizia clamorosa visto il suo attaccamento ai blaugrana e la storia che ha fatto con questo club, ma dopo la delusione di questa stagione e la mancanza di stimoli, Messi sarebbe pronto a lasciare tutto per ricominciare in un nuovo club. Per l’argentino classe ’87 di Rosario si starebbero per aprire nuove porte sul suo futuro, dopo 731 partite in 16 stagioni giocate nei catalani, 634 reti segnate e tantissimi trofei di club e individuali vinti, tra cui 6 Pallone d’oro.

Messi e il futuro in Italia

Una notizia clamorosa è stata lanciata dal quotidiano spagnolo Sport che fa una lunga analisi sui motivi che spingono Messi a lasciare il Barcellona e su quali sono le squadre che, in questo momento, sono interessate a uno dei migliori giocatori mai esistiti. Secondo il quotidiano spagnolo sarebbero tre le squadre in questo momento starebbero ingolosendo la Pulce rispetto ai club di Premier League, perché capaci di garantire a Messi un progetto sportivo solido e quella competitività internazionale che ha perso il Barcellona. Non fa parte di questi tre club il Manchester City che attualmente sta applicando una politica di svecchiamento della rosa, ma è comunque da tener d’occhio.

Le squadre che attualmente stanno tentando messi sono Juventus, Inter e PSG, con quest’ultima che deve fare i conti con il Fair Play Finanziario, per questo motivo le due italiane avrebbero un netto vantaggio sulla squadra di Neymar e MBappè, anche grazie al regime fiscale vigente nel Belpaese che sarebbe gradito da Lionel Messi. I nerazzurri stanno cercando di ridurre il gap con i bianconeri e certamente il colpo Messi, oltre a far impazzire i tifosi, sarebbe anche il modo di colmare questo vuoto tra le due società, in più si andrebbe a ricreare la sfida tra l’argentino e CR7, dando lustro e spettacolo al nostro campionato. Se quindi all’Inter stuzzica l’idea di poter aver in campo Messi, alla Juventus, invece, piace l’idea di unire sotto un’unica maglia i due migliori giocatori degli ultimi 15 anni. Messi e Ronaldo che insieme sarebbero una super coppia da ben 11 Pallone d’oro. Unico problema della Juventus sarebbe il monte ingaggio che dovrà essere notevolmente abbassato, visto anche il momento di crisi che si sta vivendo a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito il nostro pianeta.