Moratti fa sognare i tifosi dell’Inter: “Messi? La pubblicità di Suning…”

Messi è all’Inter è oramai una possibilità concreta. Parola dell’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti. Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Moratti è positivo riguardo a questa trattativa che potrebbe davvero portare la pulga a Milano, sponda nerazzurra. Il sei volte Pallone d’Oro è stanco del Barcellona e non è convinto riguardo il nuovo progetto di Koeman.

Il colloquio con il nuovo tecnico olandese infatti, non ha dato certezze all’argentino: Messi vuole attorno a se una squadra competitiva e con calciatori consoni al gioco blaugrana. A livello europeo, il Barcellona delude oramai da 5 anni. Praticamente dopo l’ultimo successo in Champions League datato 2015. Per Messi è dunque tempo di cambiare aria e secondo Moratti, l’Inter è nel suo destino. Ecco le sue parole rilasciate ad AS in merito:

“Il club credo ci abbia già provato. E vedendo l’annuncio, quella pubblicità di Suning col profilo dell’argentino sul Duomo mi viene da pensare che già ci sia stata un’iniziativa in tal senso. E se non fosse così, credo ci proveranno presto. Non è un’operazione semplice economicamente, è chiaro. Ma peserà la volontà di Messi, serve capire se vuol davvero lasciare il Barcellona. Io, ovviamente, non posso saperlo”.

In tanti sono scettici riguardo un arrivo di Re Leo nell’Inter, ma l’operazione CR7-Juventus di due anni fa, in segna che nel calciomercato odierno è tutto possibile.