Napoli, il colpo Gabriel Magalhaes è a un passo

Il Napoli inizia a muoversi pesantemente sul mercato: dopo Reguillòn ecco che potrebbe arrivare un tassello importante in difesa: si tratta di Gabriel Magalhaes, difensore centrale brasiliano classe 1997, potrebbe arrivare dai francesi del Lille con i quali quest’anno ha collezionato 34 presenze e 1 gol in tutte le competizioni.

Napoli-Gabriel Magalhaes: la situazione

Il presidente del Lille Gerard Lopez ha già annunciato che il giocatore se ne andrà dalla Francia: “Gabriel Magalhaes non resterà al Lille, l’abbiamo già ceduto. La decisione avverrà al massimo entro la prossima settimana”.

Sul brasiliano c’è fortissimo l’Everton, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso pare abbia più appeal sul ragazzo che vuole venire a giocare in Italia.

Ci sono due incognite sulla trattativa per portare Gabriel Magalhaes al Napoli: la prima è legata alla cessione di Kalidou Koulibaly, che sembra sempre di più andare verso il Manchester City di Guardiola anche se i discorsi verranno riavviati una volta che il City avrà finito la sua Champions League, fino a quel momento i Citizens non si muoveranno.

L’altro punto interrogativo riguarda il prezzo di Gabriel Magalhaes: il presidente del Lille vuole una cifra tra i 35 e i 40 milioni, ma secondo il ds azzurro Giuntoli l’affare si può chiudere a 25 più bonus.

Il Napoli ha offerto un quinquennale da 2.2 milioni di euro a stagione e ciò alletta parecchio sia il giocatore che la società transalpina, che lo venderebbe subito per poi sostituirlo adeguatamente.

Le due squadre e i rispettivi dirigenti si sentiranno già da lunedì così da poter chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile, respingendo le sirene inglesi.

Gabriel Magalhaes a un passo dal Napoli: i partenopei hanno individuato il loro difensore centrale per la prossima stagione.