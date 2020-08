SCAMBIO VECINO IZZO, SAREBBERO TUTTI CONTENTI – Con Skriniar in partenza, l’Inter ha un evidente bisogno di trovare un centrale adatto a giocare a tre. Con Meitè al passo d’addio e Baselli infortunato, il Torino deve trovare disperatamente un centrocampista centrale di livello e di alto profilo. E dunque, in che modo possiamo legare queste due necessità? Secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è la possibilità di intavolare uno scambio tra i due club, andando a sistemare i buchi di ognuno e trovandosi entrambi soddisfatti: Vecino a Torino, Izzo a Milano. Valutazione economica simile, si può fare.

Scambio Vecino Izzo, entrambi valgono 20/25 milioni

Per questo scambio Vecino Izzo, Inter e Toro sembrano essere sulla strada giusta per trovare fin da subito una buona quadra economica: il valore che viene attribuito sia all’uruguagio dell’Inter che al centrale ex Genoa dei granata si aggira intorno ai 20 milioni, anche qualcosina in più. Conte è un grande estimatore del difensore originario di Scampia, visto che sin dai tempi del Genoa Izzo è sempre stato abituato a difendere a tre: Godin ha imparato a farlo solo in questo finale, Skriniar non sembra essersi mai adattato e, per questo, con ogni probabilità sarà ceduto per far spazio a qualcuno di più funzionale. Izzo è il profilo perfetto per i nerazzurri, così come Vecino sarebbe l’uomo perfetto per la ricostruzione granata targata Giampaolo: un incursore bravo tecnicamente e forte fisicamente, migliore del deludente Meité ma diverso dagli altri presenti in rosa. E’ un giocatore su cui, però, Conte fa ancora affidamento, e pertanto ci sarà da convincerlo a cederlo: ma la trattativa può partire, Inter e Torino accendono il mercato.