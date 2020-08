UFFICIALE: Willian è un giocatore dell’Arsenal

I tifosi dei “Gunners” attendevano solo l’ufficialità, e questa è arrivata alle ore 11 di questa mattina: Willian è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal.

Arriva a parametro zero dopo ben 7 stagioni al Chelsea, con i “Blues” il brasiliano classe 1988 ha collezionato 339 presenze e un incredibile score di 63 gol e 62 assist.

Willian è stato chiaro sull’obiettivo stagionale: “Sono venuto qui per provare a vincere qualcosa, è un club ambizioso e proveremo a lottare anche per il titolo”.

La Premier League in casa Arsenal manca da ben 16 anni, ma l’esterno offensivo carioca è ben determinato.

Willian-Arsenal: i dettagli della firma

Willian ha firmato un contratto triennale fino al 2023 con l’Arsenal, dopo essersi liberato dal contratto in scadenza con il Chelsea: il brasiliano percepirà la bellezza di 220 mila sterline a settimana, per un totale di 35 milioni di sterline in 3 anni.

La cifra è leggermente inferiore a ciò che percepiva al Chelsea, ma comunque rimane irraggiungibile anche per i club di Serie A che si erano informati su di lui, in primis Juventus e Roma.

Proprio contro i “Gunners” il 1 agosto Willian aveva giocato la finale di FA Cup vinta dalla squadra allenata da Mikel Arteta.

L’annuncio dell’ufficialità dell’affare l’ha dato direttamente l’Arsenal tramite il proprio profilo Twitter: nuova avventura per Willian, sempre a Londra, ancora in Inghilterra.