Calciomercato Lazio, raggiunto l’accordo per Fares: ecco i dettagli dell’operazione

Dopo tanti giorni è arrivata la tanto attesa fumata bianca per l’acquisto dell’esterno sinistro della Spal Mohamed Fares che nelle prossime ore firmerà il contratto e arriverà a Roma per espletare le visite mediche di rito. Dunque sarà lui il giocatore che dovrà sostituire il capitano Senad Lulic, ancora lontano dal suo ritorno in campo dopo l’intervento in artroscopia alla caviglia sinistra dello scorso febbraio.

Calciomercato Lazio, Fares

Il francese naturalizzato algerino è stato voluto dal tecnico Simone Inzaghi che cosi ricompone la coppia di esterni che tanto bene aveva fatto due stagioni al club estense con Leonardo Semplici in panchina, conquistando un’insperata salvezza.

I due club dopo tanto discutere hanno trovato l’intesa con il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito che verserà otto milioni (più due di bonus) alle casse del club emiliano, mentre il classe ’96 firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni più bonus.

Fares, che ha nella velocità il suo punto di forza, è un esterno molto duttile tatticamente dove può ricoprire tutti i ruoli della fascia sinistra, nell’ultima stagione appena terminata ha disputato solamente otto gare perchè nell’agosto dello scorso anno si infortunò al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che l’ha costretto a parecchi mesi di stop. Ora sembra recuperato al 100% e lo potrà dimostrare in maglia biancoceleste in una stagione che sarà molto importante con il ritorno in Champions League.