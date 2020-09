Calciomercato Milan, ora la priorità è un difensore centrale. Maldini vola in Scozia.

Il secondo turno preliminare del Milan in Europa League ha messo a nudo le lacune rossonere in fase difensiva. Ecco perché, ora più che mai, il mercato del Milan si sta focalizzando sull’acquisto di un difensore centrale. Una priorità assoluta, quella del club di via Aldo Rossi, che nei prossimi giorni tenterà di dare a mister Pioli un centrale di livello che possa essere un’alternativa valida agli attuali titolari Kjaer e Romagnoli. Il profilo seguito fino ad oggi da Maldini e Massara, il serbo classe 1997 Nikola Milenkovic della Fiorentina, pare inarrivabile viste le richieste eccessive dei viola per il cartellino del giocatore, valutato 40 milioni di euro. Per questa ragione i dirigenti del Milan si stanno guardando intorno per individuare un nuovo obiettivo di mercato.

Maldini ci prova con Ajer: pronta l’offerta del Milan al Celtic

Secondo quanto riportato dalle colonne del Corriere della Sera, nella mattinata di domani il Direttore Tecnico Sport Paolo Maldini cercherà di concludere l’affare Kristoffer Ajer con il Celtic. Stando alle indiscrezioni, lo storico club d’oltremanica sarebbe disposto ad accettare la proposta per cedere in prestito il gigante norvegese con la formula del diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.