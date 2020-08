Il calciomercato, in questa versione più anomala rispetto agli altri anni, sta per entrare nel vivo con tutte le squadre pronte a rinforzarsi in vista della stagione 2020/2021. Scopriamo quindi il tabellone calciomercato 2020/2021 della Serie A, con tutti i colpi delle diverse squadre aggiornati giorno dopo giorno

I primi acquisti li hanno regalati la Juventus e il Napoli: i bianconeri, da mesi, hanno chiuso per lo scambio con il Barcellona che ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in blaugrana; i partenopei, invece, si sono rinforzati in attacco con il talento del Lille Osimhen, che nell’ultima stagione ha fatto molto bene in Ligue 1. Anche l’Inter non è rimasta a guardare, piazzando il primo grande colpo del suo mercato: Hakimi dal Borussia Dortmund. Colpo anche in casa Benevento che riporta in Serie A Kamil Glik dal Monaco rinforzandosi dopo la promozione ottenuta con largo anticipo.

TABELLONE SERIE A 2020/2021 AGGIORNATO AL 18 AGOSTO 2020

ATALANTA:

Acquisti: Muratore ( cc, Juventus, definitivo); Pasalic ( cc, Chelsea, definitivo)

Cessioni: Kulusveski ( cc, Juventus, definitivo); Tameze ( cc, Nizza, Fine Prestito)

BENEVENTO

Acquisti: Glik ( dif, Monaco, definitivo),

Cessioni: –

BOLOGNA

Acquisti: –

Cessioni: –

CAGLIARI

Acquisti: –

Cessioni: –

CROTONE:

Acquisti: –

Cessioni: –

FIORENTINA:

Acquisti: Amrabat ( cc, Hellas Verona, definitivo)

Cessioni: –

GENOA:

Acquisti: –

Cessioni: –

INTER:

Acquisti: Hakimi ( dif, Real Madrid, definitivo); Sanchez ( Att, Manchester United, definitivo);

Cessioni: –

JUVENTUS

Acquisti: Kulusveski ( cc, Atalanta, definitivo); Arthur ( cc, Barcellona, definitivo)

Cessioni: Muratore ( cc, Atalanta, definitivo); Pjanic( cc, Barcellona, definitivo); Matuidi ( cc, Inter Miami, definitivo);

LAZIO:

Acquisti: –

Cessioni: Berisha ( cc, Reims, definitivo)

MILAN:

Acquisti: Kalulu ( dif, Lione, definitivo)

Cessioni: Suso ( att, Siviglia, definitivo)

NAPOLI:

Acquisti: Osimhen ( att, Lille, definitivo); Petagna ( att, Spal, definitivo); Rhamani ( dif, Hellas Verona, definitivo);

Cessioni: Callejon ( att, svinc., definitivo)

PARMA:

Acquisti: –

Cessioni: –

ROMA:

Acquisti: –

Cessioni: Smalling ( dif, Manchester United, fine prestito); Zappacosta ( dif, Chelsea, fine prestito);

SAMPDORIA:

Acquisti: –

Cessioni: –

SASSUOLO:

Acquisti: Kaan Ayhan ( dif, Fortuna Dusseldorf, definitivo)

Cessioni: –

TORINO:

Acquisti: –

Cessioni: –

UDINESE:

Acquisti:

Cessioni: Fofana ( cent, Lens, definitivo)

VERONA:

Acquisti:

Cessioni: Amrabat (cc, Fiorentina, definitivo); Rhamani ( dif, Napoli, definitivo)

Date calciomercato Serie A 2020/2021: ecco quando inizia e quando finisce la sessione estiva

Questa sessione estiva, come reso noto dalla Lega, comincerà ufficialmente il 1 Settembre per poi concludersi il 5 Ottobre fino alle ore 20 di sera in una sessione estiva più corta rispetto a quella solita che va dal primo Luglio fino ai primi di Settembre.