Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: arriva una richiesta shock di Raiola

L’asse Milan Raiola continua a tenere banco. Dopo la telenovela sul contratto di Ibrahimovic, ora è il rinnovo di Donnarumma a creare più di un grattacapo ai rossoneri. Fonti vicine al club di Aldo Rossi fanno sapere che Mino Raiola abbia alzato la posta per far firmare il rinnovo con il Milan al suo assistito. A confermarlo è anche il Corriere della Sera che dalle sue colonne lancia segnali tutt’altro che positivi.

Rinnovo Milan Donnarumma: le cifre

Il rinnovo di Donnarumma con il Milan non è per nulla una questione semplice. Le richieste di Mino Raiola sono davvero proibitive: 10 milioni netti a stagione, una cifra record per il club che attualmente ha in Ibrahimovic il giocatore con lo stipendio più elevato, con 7 milioni di euro. La distanza tra l’offerta del Milan per il rinnovo di Donnarumma e la volontà del ragazzo sembra, al momento, incolmabile: Maldini aveva proposto un ingaggio di 6 milioni all’anno per 4-5 stagioni, ben al di sotto dei 10 milioni richiesti. La situazione, dunque, ora si complica, con il Milan che spera di fare leva sulla fedeltà di Gigio che più volte ha dichiarato di voler restare a lungo in rossonero. Tuttavia, come riporta sempre il Corriere della Sera, la Juventus resta in agguato per ingaggiare il portiere della Nazionale Italiana, sperando di acquistarlo, tra un anno, a parametro zero. Seguiremo tutti gli sviluppi della trattativa. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.