Calciomercato Milan, secondo portiere: Begovic lontano, ecco chi può essere il vice Gigio

Al Milan si lavora incessantemente per rafforzare la squadra in vista dell’inizio della stagione previsto con il secondo turno preliminare di Europa League. Se il centrocampo e l’attacco sembrano reparti pressoché sistemati, nella zona difensiva Maldini e l’intera dirigenza devono ancora lavorare per poter dare a Pioli un gruppo da prime posizioni di classifica. A tenere banco, in questo momento, è la questione relativa al secondo portiere. Le probabilità di rivedere l’ex Begovic in rossonero si stanno sempre più abbassando a causa delle frizioni nella trattativa: il bosniaco chiederebbe un ingaggio di 2 milioni, attualmente troppi per il Milan. Si lavora, quindi, ad alternative altrettanto valide e i rossoneri sembrano già essersi mossi su più fronti.

Milan secondo portiere: le attuali piste portano in Serie A

Come confermato anche dalle colonne del Corriere della Sera, il Milan sta vagliando alcune ipotesi. Attualmente i nomi più caldi per il ruolo di vice Gigio sono Marco Sportiello dell’Atalanta e Andrea Consigli del Sassuolo. Entrambi portieri di esperienza, per l’atalantino significherebbe ricoprire in rossonero lo stesso ruolo che attualmente ha a Bergamo. Consigli, al contrario, dovrebbe rinunciare alla sua titolarità con i neroverdi e la possibilità di arrivare al portiere classe 1987 pare leggermente più complicata. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.