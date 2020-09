Calciomercato Roma, Under vicino al Leicester

E’ praticamente fatta per l’approdo di Cengiz Under al Leicester, infatti, nella giornata di oggi, la nuova proprietà americana dei giallorossi si è vista recapitare un’offerta molto importante dal club inglese per l’esterno turco. L’offerta è sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 25, mentre il giocatore percepirà un ingaggio da 2.8 milioni per quattro anni. Mancano ancora alcuni dettagli ma già in serata potrebber arrivare lo scambio dei documenti e l’ufficialità. Lascia così il club giallorosso Cengiz Under, reduce da una stagione sicuramente con più ombre che luci e dopo complessivamente 70 presenze e 13 gol con la Roma che, con la sua cessione, riesce anche a farne un’ottima plusvalenza, avendolo pagato 14 milioni quando arrivò nel 2017.

Sicuramente qualche rimpianto da parte del giovane talento turco, che quando non era alle prese con infortuni muscolari, ha dimostrato le sue grandi potenzialità e tutto il suo talento. Soldi che la Roma potrà reinvestire per gli affari Kumbulla e Milik, ricordando anche la partenza di Schick andato alla corte del Bayer Leverkusen. Un mercato molto attivo per quello che riguarda la nuova proprietà guidata da Friedkin che vuole riportare il club a competere per traguardi importanti.