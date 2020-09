Calciomercato Sampdoria, accordo trovato per l’acquisto di Candreva

Dopo alcuni giorni di trattativa, adesso si può finalmente chiudere: Antonio Candreva sarà un nuovo giocatore della Sampdoria. L’esterno dell’Inter, visto anche l’arrivo di Achraf Hakimi, è fuori dal progetto tecnico di mister Antonio Conte ed era in cerca di una nuova squadra (il suo contratto con i nerazzurri sarebbe scaduto l’anno prossimo). Candreva ha accettato l’offerta della Sampdoria che gli ha offerto un contratto di tre anni con opzione per il quarto a 1,7 milioni più bonus a stagione. All’Inter, invece, andranno 2,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore ex Lazio.

Candreva è atteso a Genova già nel corso delle prossime ore per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, domani potrà già allenarsi con i nuovi compagni e chissà se mister Ranieri non deciderà di schierarlo dal primo minuto nel match contro il Benevento di sabato.

Claudio Ranieri adesso può finalmente contare su un esterno a tutta fascia utile per il suo 4-4-2, senza dover adattare giocatori come Jankto o Depaoli in quel ruolo. Candreva, inoltre, porta tanta esperienza alla rosa dei blucerchiati: il classe ’87 ha disputato 362 presenze in Serie A con le maglie di Udinese, Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio e Inter, mettendo a segno anche 60 reti.