Clamoroso: Yaya Touré in Serie A?

Avrebbe del clamoroso l’indiscrezione lanciata dal Secolo XIX. Secondo il giornale ligure, il campione ex Manchester City Yaya Touré, si sarebbe offerto allo Spezia, una delle tre neo promosse della Serie A. Touré, attualmente svincolato, arriva dall’esperienza maturata nella seconda divisione cinese con il Quingdao Huanghai con il quale ha centrato la promozione nella massima serie, la Chinese Super League. Prima dell’esperienza nel Sol Levante, il calciatore africano ha giocato in molti club d’europa tra cui Olympiakos, Monaco, Barcellona e Manchester City. Ma non è la prima volta che l’ivoriano viene accostato a qualche club di Serie A. Già anni fa Roberto Mancini, quando era seduto sulla panchina dell’Inter, provò a portarlo a Milano ma senza successo. Dopo tanti anni però forse è arrivata l’occasione di giocare in Italia. L’ex Barcellona avrebbe rifiutato un’offerta importante del Botafogo, per poi manifestare un interessamento per la Serie A e in particolar modo per la squadra spezzina. Al momento ci sarebbero stati solo dei contatti preliminari, ma niente proibisce di far sognare gli aquilotti nell’arrivo di un campione di assoluto livello. Ora a 37 anni, dopo aver collezionato 726 partite tra i professionisti e segnato 126 reti tra club e nazionale, Yaya vuole rimettersi in gioco e chissà se la piazza giusta per farlo non sia proprio la squadra allenata da Vincenzo Italiano.