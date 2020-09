Il futuro esterno sinistro dell’Atalanta sarà Junior Firpo: classe 1996, di proprietà del Barcellona. Alla Dea serviva una pedina dalla grande capacità di far fare il salto di qualità alla squadra, e sotto richiesta di Gian Piero Gasperini, i dirigenti orobici hanno deciso di puntare sul giocatore blaugrana. Un colpo da 90 che fa tanto rumore, con un beneficio a lungo termine per garantire sicurezza non solo allo splendido presente, ma anche per il futuro nerazzurro. Acquisto che, sotto il profilo economico, risulta abbastanza ottimo: il ragazzo rientrerebbe nelle linee societarie senza particolari problemi. Ecco la situazione attuale sul binomio tanto interessante quanto promettente Firpo-Atalanta.

Firpo-Atalanta: la situazione attuale del colpo blaugrana

Firpo-Atalanta: ufficialità vicina – Le parti si sono parecchio avvicinate, e per il cartellino non si fanno eccezioni: prestito oneroso di 2 milioni con un diritto di riscatto pari a 18 milioni (più altri 5 in caso di determinate condizioni). Spalmare il cartellino servirà per non far pesare fin da troppo le casse nerazzurre (processo costoso, ma graduale). E sul tanto discusso capitolo stipendi? Secondo quanto riportato da TMW, si parla di 1,2 milioni con qualche bonus in caso l’Atalanta dovesse raggiungere determinati obiettivi. In attesa dell’ufficialità, la Dea sogna in grande per quello che sarà uno dei colpi più interessanti di questa sessione di calciomercato.